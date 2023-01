Atriz teme o fim de Stranger Things: “Horrível”

Uma das estrelas de Stranger Things, Sadie Sink, revelou que teme o fim da série, e que será horrível deixar o projeto da Netflix.

A atriz que vive Max, concedeu entrevista recente ao programa Today, e discutiu sobre a quinta e última temporada da série.

Sink descreveu o quinto ano como “emocional” e “triste”, e parece que, para ela, será horrível deixar Stranger Things após tanto tempo (via ScreenRant).

“Sabemos que está acontecendo e que é a última temporada, então será emocionante, tenho certeza. Sem spoilers, apenas com a forma como meu personagem terminou na 4ª temporada, não tenho ideia do que vai acontecer. Mas estarei lá. Vai ser horrível”, disse ela.

“Essas crianças, todo esse elenco e equipe, é uma família. As pessoas dizem isso o tempo todo, mas eu realmente quero dizer isso”, acrescentou a atriz. “E pensar que temos que nos despedir dessa segurança e saber que vamos nos ver por mais uma temporada? É assustador e triste, mas acho emocionante passar para o próximo capítulo, eu acho.”

Sadie Sink em Stranger Things

Como a morte de Max afetaria a 5ª temporada?

Grande parte dos fãs, com certeza, não está torcendo pela morte de Max, mas seu confronto final com Vecna parecia colocar um fim em seu arco. No entanto, é revelado no final que ela estava em coma.

Mesmo com a morte de Eddie, que foi menos surpreendente, embora emocionante, a morte de Max traria um impacto muito grande na série.

Porém, isso pode mudar, e Sink sugere que os criadores de Stranger Things tinham boas razões para manter Max viva.

Ela pode ser a chave para salvar Hawkins na quinta temporada, mas, caso seja morta, poderá afetar os outros personagens principais da série. Embora Vecna tenha tentado matá-la, ele não sabe que Max continua viva.

Enquanto a reta final de Stranger Things não estreia na Netflix, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

