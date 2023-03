Atualização de The Witcher preocupa ainda mais os fãs

The Witcher está em maus lençóis. Henry Cavill deixará a série da Netflix após a terceira temporada, as derivada The Witcher: A Origem não foi bem recebida e, agora, uma atualização sobre o terceiro ano da série preocupa ainda mais os fãs.

Uma das maiores críticas à 2ª temporada foi o quão pouco ela foi baseada no material de origem. A série não é irreconhecível se você ler os livros, mas certamente toma algumas liberdades criativas, a maioria das quais não foi bem recebida pelos fãs.

Continua depois da publicidade

Para este fim, uma nova atualização sobre a 3ª temporada com conteúdo “nunca visto ou lido antes” não está sendo muito bem recebida pelos fãs.

“Estamos no auge de entregar os dois episódios finais da [3ª temporada], e é super legal. Eu não acho que seja algo que alguém tenha lido ou visto antes no folclore de Witcher, então acho que vai ser emocionante”, disse o supervisor de efeitos visuais Sebastien Francoeur e o produtor Graeme Marshall enquanto falavam com o Screenrant.

“Estamos trabalhando em algumas coisas muito saborosas para a próxima temporada. Estamos no ponto em que estamos mostrando a equipe criativa agora, e eles estão ficando impressionados com as coisas que estamos mostrando a eles, então isso é legal. [Temos] uma sequência bem curta com uma bela criatura, mas temos uma mais longa com uma criatura grande, também, isso é legal.”

The Witcher pode acabar na 5ª temporada

The Witcher pode ser encerrada na 5ª temporada. Segundo uma reportagem do Redanian Intelligence, a 4ª temporada já está sendo desenvolvida com o 5º ano sendo planejado para ser o último da série.

Ainda de acordo com a publicação, as temporadas finais de atrações da Netflix costumam ser filmadas consecutivamente e, portanto, este seria o plano para as temporadas 4 e 5. Essa informação, no entanto, nunca chegou a ser confirmada pela Netflix.

Enquanto a 3ª temporada permanece inédita, o 4º ano de The Witcher foi anunciado em outubro do ano passado, junto com a notícia de que Henry Cavill sairia da série e Liam Hemsworth assumiria seu papel como Geralt na 4ª temporada.

O 3º ano da série segue sem previsão de estreia, mas o lançamento vai ocorrer ainda em 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.