Autor de Game of Thrones revela como é o castelo dos Lannister e é impressionante

Game of Thrones mostrou diversos castelos e fortalezas, mas os livros de As Crônicas de Gelo e Fogo ainda não retrataram o Rochedo Casterly, lar dos Lannister. George R.R. Martin escreveu sobre o local em seu blog pessoal (ironicamente intitulado Not a Blog).

O autor compartilhou uma ilustração de Ted Nasmith, que ele diz ser bastante fiel à sua visão do Rochedo. A imagem faz parte do livro O Mundo de Gelo e Fogo.

Martin esclareceu que o castelo dos Lannister não está no topo do Rochedo, que é baseado no Rochedo de Gibraltar (ao sul da Espanha, embora seja território inglês). Na realidade, o castelo está dentro da montanha.

“O castelo Lannister não está no topo da rocha. Está DENTRO da Rocha. Tudo isso. Quartéis, arsenais, quartos de dormir, grandes salões, aposentos dos empregados, masmorras, septo, tudo. É isso que torna o Rochedo o assentamento mais forte e inexpugnável de toda Westeros. O Ninho da Águia, Winterfell, Ponta Tempestade, todos eles têm defesas formidáveis… mas nenhum deles se compara a Rochedo Casterly”, escreveu Martin.

Veja a ilustração de Nasmith, abaixo.

