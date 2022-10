Autor de Percy Jackson faz grande promessa sobre série do Disney+

A série Percy Jackson e os Olimpianos é muito aguardada pelos fãs dos livros escritos por Rick Riordan, que chegará ao Disney+, embora deva demorar para ser lançada.

No primeiro filme da franquia, alguns ajustes foram feitos, principalmente no enredo, que acabaram mudando fundamentalmente a história criada por Riordan.

Um exemplo é o envelhecimento significativo dos personagens, deixando de lado a história sobre a maioridade contada nos livros.

Com Riordan servindo de consultor para a equipe criativa, o autor fez uma grande promessa aos fãs sobre a série da Disney.

Uma trama icônica de O Ladrão de Raios vem aí

As filmagens da primeira temporada da série estão acontecendo em Vancouver, no Canadá, com Walker Scobell interpretando Percy. Por sua vez, Aryan Simhadri foi escolhido para interpretar Grover Underwood e Leah Sava Jeffries interpretará Annabeth Chase.

O elenco ainda contam com outros nomes como Megan Mullally, que será Sra. Dodds/Alecto, Jason Mantzoukas como Dionísio e Virginia Kull como a mãe de Percy, Sally.

Riordan revelou estar bastante animado com a produção, e ele possui muito mais envolvimento na série do que teve nos dois filmes. Ele chegou a escrever o primeiro episódio.

Ainda segundo ele, o elenco e a equipe estão trabalhando bastante para dar vida ao Hotel Lotus e Cassino, conhecido pelos fãs dos livros (via Looper).

“Espere até ver a Lotus. Você conhecerá bem essa parte da aventura se tiver lido os livros, mas também encontrará muitos detalhes divertidos, novas cenas e easter eggs que tornam a experiência ainda melhor”, disse ele.

A adaptação para o cinema de 2010 divergiu bastante do enredo do livro, e a trama de Lotus não foi uma exceção.

Nos livros, Percy, Grover e Annabeth são encantados pela magia do Hotel Lotus e Casino, que prende suas vítimas com a atração de de jogos sem fim. No filme, alguns biscoitos em forma de lótus mantêm as crianças intoxicadas por seu ambiente.

Percy Jackson e os Olimpianos deve chegar ao Disney+ em 2024.

