Autor diz quando série de Percy Jackson será lançada

O autor dos livros de Percy Jackson pode ter revelado a data de lançamento da série do Disney+.

Rick Riordan informou aos fãs em uma nova publicação em seu site oficial, que o seriado pode estrear em 2024 (via ScreenRant).

Segundo ele, as filmagens deverão se estender até janeiro de 2023, com a pós-produção se iniciando no início do mesmo ano. Ele descartou a possibilidade de um lançamento antes de 2024.

“Dado tudo isso, acho que a data de exibição mais provável provavelmente será no início de 2024. Novamente, isso é apenas uma suposição”, disse ele.

Nenhuma previsão de lançamento ainda foi definida pela Disney. Riordan revela que as datas são determinas pelo estúdio, e envolve uma questão de fatores para que consigam o momento oportuno.

“As datas reais de lançamento são determinadas pelo estúdio e pelo serviço de streaming, e precisam levar em conta centenas de outros fatores, como o cronograma de lançamento de todos os shows do Disney+, tempo de publicidade…”, comentou Riordan.

Criador confirma monstro icônico na série do Disney+

Em publicação no blog do autor, ele escreveu um breve parágrafo sobre o progresso da série, confirmando que veremos o minotauro nessa primeira temporada.

“Agora, é de volta à terra da TV. Estou indo para outro empolgante dia de produção. Acho que podemos ter o minotauro hoje”, escreveu o autor.

Infelizmente, ele não trouxe nenhuma imagem que revele o visual do minotauro na série do Disney+, teremos de aguardar um pouco por esses detalhes.

Até agora, tudo o que foi mostrado de Percy Jackson foram algumas fotos de locações e do elenco, mas devemos ver algo mais concreto nos próximos meses.

Ainda não há previsão de estreia para a série de Percy Jackson no Disney+.

