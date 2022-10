Avatar: Atriz de Toph é linda na vida real; veja

Toph é uma das personagens mais marcantes de Avatar: A Lenda de Aang e parte do motivo pelo qual o desenho fez tanto sucesso. O que nem todos sabem é que a atriz que a interpreta é linda na vida real.

Cada episódio das três temporadas do programa tem muita ação de fantasia emocionante e algumas personalidades incrivelmente divertidas, incluindo a dobradora de terra, Toph Beifong.

As habilidades geocinéticas de Toph são imbatíveis, e ela é considerada uma das dobradoras de terra mais formidáveis ​​do universo Avatar.

Enquanto muitos espectadores provavelmente estão convencidos de que descobriram tudo o que há para saber sobre ela, há certas coisas que os fãs ainda não sabem sobre Toph Beifong.

Uma delas é que a atriz que a interpreta é linda na vida real.

A dubladora de Toph

Michaela Jill Murphy dublou a personagem em 37 episódios de Avatar: A Lenda de Aang, onde ela foi creditada sob seu nome artístico, Jessie Flower.

Além da série da Nickelodeon, Murphy trabalhou em muitos programas de animação notáveis, incluindo Platinum End, Meet the Robinsons e The Emperor’s New School.

Murphy é uma dubladora talentosa, que começou a atuar muito jovem depois que um de seus amigos apareceu em um comercial.

Ela decidiu que atuar parecia muito divertido, conforme o Looper, e não perdeu tempo para tornar seu sonho realidade.

Sua carreira rapidamente se expandiu para diferentes mídias, incluindo animação e teatro; eventualmente, ela se viu gravando para Avatar: A Lenda de Aang.

