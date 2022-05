Avatar da Netflix quebra recorde antes mesmo de estrear

A adaptação em live-action de Avatar: A Lenda de Aang já garantiu um recorde para a Netflix. O Guiness World Records de 2023 já reconheceu uma conquista da produção da série.

Conforme declaração da Pixomondo e da William F. White International (via ComicBook), o set de Avatar foi reconhecido como o maior set de LED já feito. A tecnologia também foi usada em The Mandalorian.

Continua depois da publicidade

Sets de LED contam com telas que renderizam, em tempo real, os cenários em volta dos atores. Dessa forma, as telas verdes são substituídas por cenários que podem ser vistos enquanto as filmagens acontecem.

O set conta com aproximados 2 mil m², com um total de 2500 painéis de LED como paredes e 760 painéis no teto. A série está sendo filmada atualmente nesse local.

Ainda não há data de estreia para a série em live-action de Avatar: A Lenda de Aang.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.