Bárbaros: Tudo o que sabemos sobre a 3ª temporada

Bárbaros foi um grande sucesso da Netflix quando estreou em 2020, se tornando a série em alemão mais popular da plataforma, garantindo uma segunda temporada quase que instantaneamente.

Agora, depois de 2 anos, finalmente temos a 2ª temporada. Os fãs aguardaram ansiosos, e receberam uma temporada tão boa, se não melhor, que a primeira.

A série já está no Top10 da Netflix no Brasil, e deve se manter lá por um tempo, enquanto fãs desde 2020, e os que estão descobrindo Bárbaros agora, assistem a nova temporada.

A reprise do sucesso de sua estreia aumenta as chances de termos uma próxima temporada da série. E se você é um fã e quer saber sobre o futuro de Bárbaros, aqui está tudo o que sabemos.

Renovada ou cancelada? Bárbaros terá uma temporada 3?

A Netflix ainda não oficializou a renovação da série, mas se o que houve após a 1ª temporada, devemos ter informações o quanto antes.

A temporada 2 está longe de ser uma conclusão para a série, já que seu final tem um gancho muito forte, com Thusnelda e seu filho Thumelicus sendo levados para Roma como prisioneiros de Tiberius, após a traição dos pais da mulher.

Com as aldeias dos Queruscos e vários de seus aliados ainda estão unidos sob o poder de Ari (ou Marbod), apesar de terem tido seus números drasticamente diminuídos após o ataque ao acampamento romano. Além disso, Folkwin, um de seus melhores guerreiros, acabou morrendo na batalha.

Com tudo isso acontecendo, precisamos de mais uma temporada para vermos esses arcos se fechando. A primeira temporada conseguiu 37 milhões de visualizações em seu primeiro mês no streaming. Mesmo que a 2ª não tenha a mesma repercussão, por conta dos anos de espera, ainda deve ser um sucesso.

Agora, precisamos ficar de olho no Top 10 da Netflix, para ver como a nova temporada está indo. Mas as chances ainda estão do lado da renovação, e se ela vier, podemos esperar uma 3ª temporada por volta de 2024.

As duas temporadas de Bárbaros estão disponíveis na Netflix.

