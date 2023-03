Barry enlouquece na prisão no trailer da 4ª temporada

A HBO divulgou o trailer da 4ª e última temporada de Barry, junto com um cartaz.

No trailer, vemos Barry (Bill Hader) enlouquecendo na prisão. No final da 3ª temporada, a polícia finalmente pegou o assassino profissional que virou ator de Hollywood, e que depois voltou a ser um assassino desequilibrado.

“Eu realmente sinto muito. Não pensei que acabaria assim. Eu sou uma boa pessoa; esse é quem eu sou”, diz Barry a si mesmo, enquanto grita sozinho no pátio da prisão.

Cartaz de Barry

Sobre a série

Bill Hader interpreta Berry, um deprimido matador de aluguel que sonha em se tornar um ator. No entanto, por mais que ele tente mudar de carreira, o seu passado sempre volta para atormentá-lo.

Barry é uma série criada por Alec Berg, de O Ditador, e pelo próprio Bill Hader, que também dirige alguns episódios.

O seriado recebe elogios da crítica e do público desde a primeira temporada, com destaque para as atuações de Bill Hader e Henry Winkler.

O elenco também conta com nomes como Sarah Goldberg, Anthony Carrigan, Stephen Root e Glenn Fleshler.

A temporada final de Barry estreia em 16 de abril e terá 8 episódios.

No Brasil, Barry está disponível na HBO Max.

