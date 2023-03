Baseada em fatos reais? A história por trás de Daisy Jones & The Six

Daisy Jones & The Six é a nova minissérie do Amazon Prime Video. Tendo em vista a temática e a forma como a narrativa é construída, muitos querem saber se a trama é baseada em fatos. Veremos isso agora.

Daisy Jones & The Six é uma minissérie composta de 10 episódios. A produção do Prime Video é baseada no livro de mesmo nome da autora americana Taylor Jenkins Reid (Os Sete Maridos de Evelyn Hugo).

O elenco de Daisy Jones & The Six é liderado por Riley Keough como Daisy Jones, a protagonista titular. Muito famosa como a neta de Elvis Presley, Riley Keough está em séries como The Good Doctor e filmes como Mad Max: A Estrada da Fúria.

O galã Sam Claflin, mais conhecido por performances em filmes como Jogos Vorazes e séries como Peaky Blinders, vive Billy Dunne.

A atriz argentina-americana Camilla Morone, de Desejo de Matar e Valley Girl, interpreta Karen Sirko.

Já a atriz brasileira Nabiyah Be vive Simone Jackson. Nascida em Salvador, Be também é cantora e compositora. Ela é conhecida por papéis no filme Pantera Negra e nas peças off-Broadway Hadestown e School Girls.

Mostramos, abaixo, como a história real do Fleetwood Mac inspirou Daisy Jones & the Six.

Inspirada em uma história real

A autora Taylor Jenkins Reid revelou que a banda fictícia dos anos 1970 é vagamente inspirada pelos roqueiros britânico-americanos da vida real, Fleetwood Mac.

Em 1977, os membros incluíam Mick Fleetwood, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Christine McVie e John McVie.

Em um ensaio escrito por Taylor Jenkins Reid para Hello Sunshine, a autora compartilhou que certos momentos entre os membros do Fleetwood Mac, Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, a inspiraram ao escrever Daisy Jones & The Six.

Em 1997, Jenkins Reid disse que assistiu ao show da MTV para comemorar o 20º aniversário do icônico álbum do Fleetwood Mac, Rumours. O evento reuniu os ex-companheiros de banda e ex-namorados, e sua química ficou evidente em performances de músicas como “Silver Springs” e “Landslide”.

Enquanto faziam seu quarto álbum, Rumours,em 1976 e 1977, os membros do Fleetwood Mac sofreram um drama tumultuado dentro da banda, que resultou principalmente de relacionamentos entre os colegas de banda.

Os membros Christine e John McVie haviam se divorciado recentemente quando o álbum estava sendo gravado e ela começou a namorar abertamente o diretor de iluminação da banda. Nicks e Buckingham também estavam lidando com sua separação, o que inspirou faixas como “Go Your Own Way”, “Silver Springs” e a faixa da banda sobre traição, “The Chain”.

Você já pode assistir Daisy Jones & The Six no Prime Video. Veja abaixo o trailer da série.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.