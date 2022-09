Baseada em fatos reais? A história por trás de Diário de um Gigolô

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série mexicana Diário de um Gigolô não demorou a conquistar a audiência nacional. A produção erótica já aparece em posição de destaque no Top 10 do streaming. Com isso, o público quer saber: sua trama misteriosa é inspirada em uma história real?

“Um gigolô se envolve nos assuntos de família de uma cliente e quebra a principal regra do trabalho: não se apaixonar”, afirma a sinopse oficial de Diário de um Gigolô na Netflix.

O elenco de Diário de um Gigolô é liderado por Jesús Castro, da série Rainha do Sul, e conta também com Adriana Barraza (Arraste-me Para o Inferno), Victoria White (Em Busca de Frida) e Fabiola Campomanes (Meu Coração é Teu).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre as inspirações reais de Diário de um Gigolô na Netflix.

Diário de um Gigolô é inspirada em eventos reais?

Diferentemente do que muitos assinantes da Netflix imaginam, Diário de um Gigolô não é baseada em uma história real. A trama da série mexicana é completamente fictícia.

A história de Diário de um Gigolô foi criada pelos roteiristas Sebastián Ortega, Silvina Fredjkes e Alejandro Quesada. A direção ficou por conta de Mariano Ardanaz.

Diário de um Gigolô chegou ao catálogo internacional da Netflix em 7 de setembro de 2022, com uma 1ª temporada de 10 episódios.

Até o fechamento dessa matéria, Diário de um Gigolô aparece na posição Número 4 do Top 10 da Netflix, superando sucessos como Sandman, A Rainha do Sul e Café com Aroma de Mulher.

Embora Diário de um Gigolô não seja inspirada em uma história real, o universo que serve como pano de fundo para a trama existe de verdade.

Na série mexicana da Netflix, o protagonista Emanuel é um acompanhante de luxo. O jovem supera uma infância de pobreza e violência, e ao conhecer uma influente empresária, passa a circular livremente no mundo da alta sociedade.

Atualmente, a prostituição masculina é cada vez mais recorrentes em diversas regiões do mundo – em particular nos países da Europa, como Espanha e Itália. Normalmente, os garotos de programa são chamados de “gigolôs”.

Na Espanha, por exemplo, uma boa parte dos gigolôs vem de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil, a Argélia ou Cabo Verde.

Embora não seja tão presente quanto a prostituição feminina, o trabalho sexual masculino não é uma fenômeno moderno.

Na Grécia Antiga, por exemplo, os garotos de programa eram chamados de πόρνοι. Eles atendiam primordialmente uma clientela masculina, mas também contavam algumas clientes do sexo oposto.

Na comédia Pluto, por exemplo, o dramaturgo Aristófanes conta a história de uma mulher idosa que gasta todo seu dinheiro com um amante mais jovem.

Todos os episódios da 1ª temporada de Diário de um Gigolô estão disponíveis na Netflix.

