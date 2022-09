Baseada em fatos reais? A história por trás de Ludik, da Netflix

Sucesso na Netflix, a série sul-africana Ludik conta com uma das melhores performances da carreira de Arnold Vosloo – o Imhotep da franquia A Múmia. Quem já conferiu a trama eletrizante quer saber: a história de Ludik é inspirada em eventos reais?

“Para salvar um parente sequestrado, um magnata do ramo de móveis precisa usar sua operação de contrabando de diamantes para transportar armas”, afirma a sinopse oficial de Ludik na Netflix.

Além de Arnold Vosloo, o elenco de Ludik conta com Rob van Vuuren (O Mauritano), Sean Cameron Michael (Black Sails), Vikash Mathura (Reyka), Lea Vivier (A Garota de St. Agnes), Inge Beckmann (A Torre Negra) e Diaan Lawrenson (Stander).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre as inspirações de Ludik na Netflix – veja se a série é baseada em uma história real.

Ludik é baseada em eventos reais na Netflix?

Ludik chegou ao catálogo internacional da Netflix em 26 de agosto de 2022. Menos de uma semana depois, a série sul-africana já aparece no Top 10 da plataforma.

Até o fechamento desta matéria, Ludik figura na posição Número 7 do Top 10, superando hits como Echoes, Alquimia das Almas e Carrossel.

Sendo assim, será que Ludik é inspirada em uma história real? Segundo o site CinemaHolic, a resposta é não. A trama de Ludik é completamente fictícia.

A série foi concebida, originalmente, pelos produtores sul-africanos Paul Buys e Annemarie van Basten.

Embora a trama de Ludik seja completamente ficcional, a história faz referências a temas importantes da vida real.

O protagonista Daan Ludik – interpretado pelo eterno Imhotep de A Múmia – é um personagem fictício. Porém, o tráfico de diamantes é uma realidade na África do Sul.

Historicamente, a nação africana sempre foi conhecida por suas extensas minas de diamantes. Com o passar dos anos, e o endurecimento das fronteiras, os traficantes passaram a utilizar métodos cada vez mais ousados, como pombos-correios e “mulas”.

Mula, para quem não sabe, é o nome dado a pessoas que utilizam o próprio corpo para traficar drogas ou itens de grande valor (como os diamantes).

Na série Ludik, o protagonista Daan utiliza sua empresa de móveis para contrabandear diamantes.

A produção sul-africana da Netflix também aborda outro tema importante: o tráfico de armas em países da África.

Por meio da associação entre Daan, Arend Brown e Albert Nkala, a série da Netflix explora a violência e as consequências econômicas desse tipo de tráfico no continente – em particular, na África do Sul.

De acordo com a organização Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional, cerca de 3,8 milhões de armas ilegais circulam livremente por países como África do Sul, Moçambique e Zimbábue, abastecendo o crime organizado, grupos paramilitares e caçadores de animais selvagens.

Em outras palavras, a série Ludik é completamente fictícia, mas para contar sua história, utiliza um pano de fundo da vida real.

A série sul-africana Ludik está disponível na Netflix.

