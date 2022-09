Baseada em fatos reais: A história por trás de O Diabo em Ohio

Sucesso na Netflix, O Diabo em Ohio não demorou a conquistar o público da plataforma. Dias após o lançamento original, a série de mistério já figura no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. Por isso, o público quer saber: como a produção adapta para a TV uma terrível história real?

“Uma psiquiatra abriga uma jovem que está fugindo de um culto misterioso, sem nem perceber que esse gesto pode colocar a própria família em risco”, afirma a sinopse oficial de O Diabo em Ohio na Netflix.

O elenco de O Diabo em Ohio é liderado por Emily Deschanel (Bones), e conta também com Madeleine Arthur (Para Todos os Garotos que Já Amei), Sam Jaeger (The Handmaid’s Tale), Alisha Newton (Heartland), Xaria Dotson (Vândalo Americano) e Naomi Tan (O Clube das Babás).

Revelamos abaixo o que a criadora da série revelou sobre a história real que inspira O Diabo em Ohio; confira.

O Diabo em Ohio é inspirado em assustadora história real

Atualmente, O Diabo em Ohio aparece no 3º lugar do Top 10 da Netflix, superando sucessos como Sandman e Alquimia das Almas.

A série de mistério é baseada no livro homônimo, escrito por Daria Polatin. A autora também é showrunner e produtora-executiva de O Diabo em Ohio na Netflix.

Em uma entrevista a um site americano, a escritora discutiu as inspirações reais de O Diabo em Ohio e confirmou o caráter verídico da história.

Segundo Polatin, a história foi contada, originalmente, por Rachel Miller (que também é uma das produtoras da série da Netflix). Foi o relato da amiga que incentivou a autora a escrever o livro, e eventualmente, oferecer a ideia à plataforma.

“A estrutura da história é real, e os eventos da série aconteceram de verdade. Porém, eu só utilizei a história real como base para a trama. É uma narrativa diferente. Mas nesse caso, foi a melhor alternativa para soltar a criatividade e ficcionalizar alguns detalhes”, explicou Daria Polatin.

A escritora não revelou detalhes sobre a história, quando ela aconteceu ou as identidades das pessoas envolvidas.

“Mas posso dizer que ela realmente aconteceu em Ohio”, explicou Polatin.

Em uma entrevista recente, Emily Deschanel, a intérprete da protagonista Suzanne – também conhecida por sua performance na série policial Bones – falou sobre a construção de sua personagem.

“Eu me concentro na personagem e na sua psicologia. Com esses aspectos, consigo ver quem ela é, de onde ela vem e porque ela toma suas atitudes. Me concentro nisso como uma maneira de navegar por esse assunto sombrio, com o qual definitivamente estamos lidando aqui”, comentou a atriz.

O Diabo em Ohio, com 8 episódios em sua 1ª temporada, está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

