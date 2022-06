Baseada em histórias reais, nova série prevê o futuro na Netflix

Quem não gostaria de saber o que o futuro reserva para a humanidade? Essa é a premissa da série O Futuro, uma produção documental que acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. No projeto, especialistas analisam novas tendências tecnológicas, suas possibilidades revolucionárias e as maneiras como elas podem influenciar o destino da sociedade.

O Futuro – também encontrada sob o título original The Future Of – é uma produção de Shawn Levy (Projeto Adam), em parceria com os estúdios Vox Media e o site The Verge.

Um dos grandes trunfos da série documental é seu impressionante visual, marcado por exuberantes cenas da natureza e vislumbres do universo tecnológico.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a série O Futuro na Netflix; confira a temática de cada episódio.

Conheça a série documental O Futuro na Netflix

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o interesse do público internacional por documentários e séries inspiradas em histórias reais.

As produções de true crime – como O Golpista do Tinder e Rezar e Obedecer – por exemplo, costumam sempre figurar no Top 10 mundial da plataforma.

Mas além disso, a Netflix encontra grande sucesso com os documentários sobre tecnologia e natureza, no estilo de Nosso Planeta e Terra à Noite.

O Futuro, dessa forma, tem grande potencial para conquistar a audiência internacional da Netflix.

“Com a ajuda de especialistas, esta série documental inovadora analisa novas tendências tecnológicas e suas possibilidades revolucionárias”, afirma a sinopse oficial de O Futuro.

O objetivo de O Futuro é traçar um interessante panorama sobre a progressão da tecnologia e mostrar como as inovações e invenções modificam a marcha da humanidade.

Com apenas 6 episódios em sua primeira temporada, O Futuro não precisa ser assistida em ordem cronológica.

O primeiro episódio de O Futuro fala sobre a inteligência animal e a relação da sociedade com os pets. O capítulo também mostra inovações tecnológicas que podem ajudar na comunicação entre cães e humanos.

Em seu segundo capítulo, O Futuro foca nos relacionamentos modernos, e no papel dos aplicativos e sites de namoro nas concepções de amor e paixão.

O terceiro episódio, por sua vez, foca no crescente interesse do público mundial por plantas caseiras. Nesse episódio, O Futuro traz entrevistas com botânicos e biólogos.

Finalmente, os últimos três episódios de O Futuro focam em questões importantes do mundo da tecnologia e da culinária: os games, o turismo espacial e a engenharia dos alimentos.

Como os episódios de O Futuro tem cerca de 20 minutos, a série é perfeita para quem deseja saber mais sobre o mundo da tecnologia em conteúdos dinâmicos e de linguagem simples.

O Futuro já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Você já pode conferir o lançamento, junto com vários outros documentários, na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.