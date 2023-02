Batman de Robert Pattinson deve aparecer em série do Pinguim

A série do Pinguim começa suas filmagens em breve e parece que o Batman de Robert Pattinson aparecerá no programa do HBO Max.

Falando no podcast The Hot Mic With Jeff Sneider and John Rocha, Sneider corroborou rumores anteriores de que Robert Pattinson reprisaria seu papel de Batman na série.

Continua depois da publicidade

Embora ele não tivesse certeza se Pattinson apareceria como Bruce Wayne ou Batman, parece provável que ele apareça em pelo menos um dos oito episódios da série.

Vale apontar, no entanto, que a informação ainda não foi confirmada pelo estúdio, então melhor encarar como rumor.

Mais sobre Pinguim

A trama vai acompanhar Oswald Cobblepot, o Pinguim, crescendo no submundo de Gotham como um magnata do crime após a morte de Carmine Falcone. Ele enfrentará Sofia Falcone para assumir o poder do crime, filha de Carmine e nova chefe da família.

O elenco da série, até o momento, conta com Colin Farrell no papel de Pinguim, enquanto Cristin Milioti será Sofia Falcone.

Lauren LeFranc vai escrever o roteiro, junto com o diretor Matt Reeves, que atua como produtor executivo ao lado de Dylan Clark.

A 1ª temporada da série do Pinguim contará com 8 episódios. A série ainda não tem previsão para estrear no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.