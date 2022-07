Batman: Derivado sobre popular vilão tem novidades

Batman com Matt Reeves e Robert Pattinson foi uma supreendente nova abordagem do personagem, o filme apresentou personagens clássicos do herói e foi um sucesso de crítica e público. O primeiro derivado do filme recebeu importantes atualizações

Em uma entrevista recente, Colin Farrell foi questionado sobre uma atualização em sua próxima série Pinguim, a produção para HBO Max sobre o vilão do filme.

“Há algo que vou fazer aqui em LA entre agora e o Natal. Acho que o próximo mês de fevereiro começará” disse o ator, ele também destacou ter lido os roteiros da série “Eu li o primeiro roteiro do que eu acho que será de seis ou oito horas. Foi tão gostoso. Eu estava meio que: Eita , legal.” ( via The Direct)

Pinguim está atualmente programado para ser lançado na HBO Max e gira em torno de Oswald Cobblepot de Farell, progredindo com a máfia de Gotham durante o estado de emergência de Gotham City.

Pinguim de Collin Farrel

Mais sobre Batman

Batman, com Robert Pattinson, recebeu elogios da crítica e do público, embora alguns tenham criticado a sua longa duração.

O longa-metragem trouxe uma abordagem em que voltou às raízes dos quadrinhos do Batman que eram mais voltados para histórias investigativas.

A Warner Bros. anunciou que Batman 2 está em desenvolvimento, com Matt Reeves voltando como diretor e Robert Pattinson retornando como protagonista.

A ideia é apresentar a evolução e o amadurecimento do personagem tanto como Batman quanto como Bruce Wayne, já que tivemos uma versão que ainda era muito inexperiente e reclusa.

Batman, com Robert Pattinson, está disponível na HBO Max.

