Batman: Série do Pinguim ganha importante novidade

A série do Pinguim, do mesmo universo de Batman, ganhou uma importante novidade. De acordo com o One Take News, as gravações começam em 15 de junho.

A série será estrelada por Colin Farrell, que interpretou o Pinguim em Batman. Ele também é um dos produtores do projeto.

Até o momento, ainda não sabemos onde as gravações vão acontecer. Outros detalhes serão anunciados em breve.

Especula-se que Robert Pattinson também terá uma participação como Batman, mas ainda não está confirmado.

Projeto em desenvolvimento

A série do Pinguim acontece após os eventos de Batman, mostrando a ascensão do personagem ao poder no submundo do crime de Gotham.

O diretor de Batman, Matt Reeves, também participa do projeto como um dos produtores. A roteirista principal é Lauren LeFranc, de Agents of SHIELD.

Até o momento, ainda não existe uma previsão de lançamento para a série do Pinguim, da HBO Max.