Bel-Air: Trailer da 2ª temporada traz de volta atriz de Um Maluco no Pedaço

Foi divulgado o trailer da 2ª temporada de Bel-Air, série derivada de Um Maluco no Pedaço, que mostra o retorno de Tatyana Ali, a intérprete de Ashley Banks na série original.

Ali viverá um novo personagem em Bel-Air, uma professora de escola secundária chamada Sra. Hughes, que tem afeição por Ashley Banks (interpretada por Akira Akbar no spin-off).

Confira o trailer:

Sobre a 2ª temporada de Bel-Air

“Na segunda temporada, a série vai continuar a encontrar maneiras de inovar e se sentir revigorada e única, ao mesmo tempo em que honra o coração do legado da série”, disse Carla Banks Waddles, a nova showrunner de Bel-Air, em comunicado oficial.

“A última temporada foi muito sobre a introdução ao mundo da família Banks, e nesta temporada vamos aprofundar alguns dos temas que abordamos – o que realmente significa ser uma família, mesmo quando é desafiador. Também vamos explorar o caráter de Will, além dele se sentir como um peixe fora d’água. Ele agora está lutando para encontrar um equilíbrio entre manter sua independência e sua identidade de West Philly, ao mesmo tempo em que está aberto a novas oportunidades para si mesmo em Bel-Air. Viv e Phil também estão tentando encontrar um equilíbrio enquanto pais de adolescentes que pensam ter todas as respostas – permitindo a Will e seus filhos a liberdade de fazer suas próprias decisões, ao mesmo tempo em que orientam com uma mão gentil e, às vezes, firme”, finalizou.

A 2ª temporada de Bel-Air estreia em 23 de fevereiro no canal de streaming americano Peacock.

No Brasil, a série é exibida pelo Star+.

