Beleza Impiedosa terá 2ª temporada na Netflix? Veja

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série sul-africana Beleza Impiedosa se tornou um enorme sucesso na plataforma. Com uma história cheia de mistério, suspense e vingança, a produção garantiu posições de destaque no Top 10 de diversos países, incluindo o Brasil. Quem já maratonou os primeiros episódios quer saber: a série terá uma 2ª temporada na plataforma?

“Para vingar seu passado trágico, uma mulher misteriosa se infiltra em uma família poderosa na indústria da beleza, mas que guarda segredos horríveis”, afirma a sinopse oficial de Beleza Impiedosa na Netflix.

A série é uma criação de Lebogang Mogashoa, com Rosemary Zimu, Dumisani Mbebe e Nthati Moshesh nos papéis principais.

Revelamos abaixo tudo que já se sabe sobre o status de renovação de Beleza Impiedosa na Netflix; confira.

Beleza Impiedosa terá uma 2ª temporada na Netflix?

A Netflix ainda não renovou Beleza Impiedosa para a 2ª temporada. Mas os fãs não precisam ficar desesperados: isso não significa que a série foi cancelada.

Normalmente, a Netflix demora entre duas semanas e três meses para divulgar o destino de suas produções originais. Sendo assim, fãs podem esperar por novidades até agosto de 2022.

Para confirmar o cancelamento ou renovação de suas séries originais, a plataforma costuma analisar duas métricas: números de audiência e custo de produção.

Dada sua enorme popularidade internacional, Beleza Impiedosa tem grandes chances de ser renovada para um segundo ano.

Como citamos acima, a produção figura no Top 10 de vários países. Além do Brasil, Beleza Impiedosa aparece na lista de séries mais assistidas da África do Sul, Estados Unidos e México.

Além disso, a renovação de Beleza Impiedosa para uma 2ª temporada representaria o comprometimento da Netflix com produções africanas.

Vale lembrar que Queen Sono, a primeira série original sul-africana da plataforma, foi cancelada após uma temporada.

O desfecho da 1ª temporada de Beleza Impiedosa também sugere a possibilidade de uma continuação.

No episódio final, a protagonista Zinhle consegue gravar uma importante confissão. Entretanto, ela termina a temporada sem revelar as descobertas ao público.

Caso a Netflix renove Beleza Impiedosa para a 2ª temporada, os novos episódios devem mostrar a estratégia de Zinhle para expor o testemunho de Don Bhengu e mostrar à audiência todos os crimes da empresa de cosméticos.

Em relação à data de estreia dos (possíveis) novos episódios, fãs ainda terão que esperar um bom tempo por atualizações.

Se a Netflix confirmar a renovação de Beleza Impiedosa, a 2ª temporada pode começar suas gravações ainda em 2022.

Dessa forma, os novos episódios podem chegar ao catálogo brasileiro da Netflix em meados de 2023.

Enquanto isso, a 1ª temporada de Beleza Impiedosa continua disponível no catálogo brasileiro da Netflix.