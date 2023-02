Bem antes de Big Bang Theory, astro de Sheldon estrelou sitcom esquecida

Jim Parsons ganhou fama mundial ao interpretar Sheldon Cooper, o protagonista de The Big Bang Theory. O que muitos fãs não sabem é que, muito antes da sitcom, o ator também estrelou outra série de comédia – que foi largamente esquecida pelo cânone da cultura pop.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a série que Jim Parsons estrelou antes de The Big Bang Theory; confira!

Jim Parsons, o Sheldon de The Big Bang Theory, também atuou em Ed

Muito antes da estreia de The Big Bang Theory (acontecida em 2007), Jim Parsons teve um papel importante na série de comédia Ed, exibida pela emissora americana NBC entre 2000 e 2004.

Esse também foi o primeiro papel do ator na TV americana! Na época, Jim Parsons tinha 29 anos.

A série Ed, para quem não conhece, acompanha a história de Ed Stevens (interpretado por Tom Cavanagh), um advogado de Nova York que, após ser demitido do emprego e traído pela esposa, decide voltar à sua pequena cidade natal.

Julie Bowen, a Claire de Modern Family, co-protagoniza a série como Carol, o novo interesse amoroso de Ed.

A personagem dá aulas em uma escola infantil, e em dado momento, acaba se casando com Dennis Martino (John Slattery), o diretor do colégio.

Jim Parsons aparece na 3ª temporada de Ed (exibida em 2002) como Chet, um agente florestal. Em uma entrevista publicada após o sucesso de The Big Bang Theory, o ator descreveu seu primeiro personagem.

“Os personagens interpretados por Julie Bowen e John Slattery estavam procurando um lugar para celebrar o casamento, e eu estava lá para desencorajá-los – mas não de propósito! É algo que eu levo à festa, como ator, como pessoa que, mesmo sem saber, te dá informações ruins”, explicou Parsons.

No papo com a imprensa, Jim Parsons não poupou elogios para os colegas de cena Julie Bowen e John Slattery.

“Depois de ficar tanto tempo em The Big Bang Theory, percebi o quão gentis e inclusivos eles foram comigo naquele dia”, disse o ator.

Logo após Ed, Jim Parsons foi escalado no drama jurídico Judging Amy, e em seguida, em The Big Bang Theory.

Você pode conferir todos os episódios de The Big Bang Theory no HBO Max.

