Bem antes de The Last of Us, Hannibal já fez história com fungo mais grotesca

The Last of Us é um dos maiores sucessos da HBO, tendo conquistado fãs ao redor do mundo. Bem antes da série, contudo, há outra que fez uma história com fungos bem mais perturbadora.

Poucos meses antes do game The Last of Us ser lançado em 2013, o programa de sucesso da NBC, Hannibal, abriu essa porta grotesca.

Hannibal é uma série que definitivamente não é estranha ao gore e histórias bizarras. Isso não é surpreendente, considerando a presença do personagem canibal, Dr. Hannibal Lecter.

A série se passa no auge da onda de crimes do Dr. Lecter e acompanha o FBI investigando assassinatos enquanto emprega a perícia psiquiátrica de Lecter.

O segundo episódio da primeira temporada da série, “Amuse-Bouche”, tem uma visão única de uma infecção fúngica humana e é surpreendentemente próxima ao que vemos em The Last of Us.

“Amuse-Bouche” acompanha um farmacêutico cujas vítimas humanas são encontradas enterradas vivas em uma floresta com colônias de cogumelos crescendo de seus corpos. O farmacêutico usa seu trabalho diurno para identificar e sequestrar pessoas com diabetes.

Por causa da maneira como os diabéticos processam o açúcar e seus medicamentos, o farmacêutico enterra vários pacientes em covas rasas, os cobre com fungos e os usa como fertilizante. Ele mantém os jardins vivos usando nutrição intravenosa e os alimenta com água açucarada e outros nutrientes.

Como tal, quanto mais açúcar liberado no sistema, mais o corpo se deteriora, o que faz maravilhas para o crescimento das espécies de fungos. Embora nem todas as vítimas morram imediatamente, todas elas acabam se parecendo bastante com zumbis cheios de fungos como os Infectados em The Last of Us.

Duas histórias perturbadoras

Em The Last of Us, as pessoas que sofrem da infecção por Cordyceps não são exatamente zumbis. São seres humanos vivos que simplesmente foram tomados pelo fungo. Não está claro se os infectados são sencientes, mas é provável que eles tenham alguma compreensão de seu entorno.

Alguns que sabem o que estão fazendo, mas não têm controle. A ideia do Infectado ser senciente é apoiada pelas criaturas sendo vistas ou ouvidas chorando ou gemendo antes que seu transe seja perturbado.

Embora ambas as séries ofereçam histórias compreensivelmente horripilantes de infecções fúngicas, há uma grande diferença entre as duas. Para começar, a infecção retratada em The Last of Us é tecnicamente real, mas não afeta humanos. Mesmo que o Cordyceps sofresse mutações para afetar a humanidade, é improvável que a infecção fúngica estivesse presente em humanos da mesma maneira.

Hannibal, por outro lado, oferece um cenário mais plausível, já que o assassino farmacêutico, Eldon Stammets, é aparentemente inspirado por um micologista da vida real, Paul Edward Stamets.

A primeira temporada de The Last of Us está disponível no HBO Max.

Recentemente, Bella Ramsey deu uma previsão de lançamento para a 2ª temporada. Segundo a atriz, as filmagens começam no final do ano para um retorno da série entre 2024 e 2025.

