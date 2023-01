Bem mais velho, Chris Hemsworth aparece irreconhecível em fotos de série

Chris Hemsworth, o Thor nos filmes da Marvel, apareceu irreconhecível em fotos postadas por ele no Instagram.

As imagens tratam-se de seu programa para o Disney+, Limitless with Chris Hemsworth (Sem Limites com Chris Hemsworth), e mostram o ator na pele de um idoso, ao lado de sua esposa Elsa Pataky, que também aparece bem envelhecida.

“Nada mal para quem está fazendo 85 anos em um piscar de olhos!, escreveu Hemsworth no post.

Em outra foto, o ator de 39 anos surge na pele de um Thor também idoso; veja a galeria de imagens, que teve mais de 6 milhões de curtidas:

Limitless with Chris Hemsworth já está disponível no Disney+.

Futuro de Thor no MCU

Atualmente, Chris Hemsworth é o ator mais antigo a estar no MCU, com Thor sendo o único membro original dos Vingadores a estar vivo após a Saga do Infinito.

Porém, o tempo dele pode estar chegando ao fim. Depois de Thor: Amor e Trovão (Thor 4), o futuro do personagem ainda não foi decidido, mas não deve ser tão animado.

Em recente entrevista, Hemsworth comentou sobre sua possível aposentadoria do papel, e diz que está interessado em concluir sua participação. Ele sugere que a próxima aparição de Thor possa ser a última (via ScreenRant).

“Sim, com certeza. Eu sinto que provavelmente teríamos que fechar o livro se eu fizesse isso de novo, você sabe o que quero dizer? Eu sinto que provavelmente justifica isso”, disse ele.

“Eu sinto que provavelmente seria o final, mas isso não é baseado em nada que alguém me disse ou em qualquer tipo de plano”, acrescentou o ator. “Você tem o nascimento de um herói, a jornada de um herói, depois a morte de um herói, e eu não sei, estou nesse estágio? Quem sabe?”, finalizou.

Por enquanto, o MCU não revelou qual é o próximo passo de Thor, e se ele realmente irá deixar o universo em breve.

Os filmes de Thor estão disponíveis no Disney+.

Em breve, Chris Hemsworth poderá ser visto na continuação de Resgate, da Netflix.

