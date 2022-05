Bem-vindos ao Éden: Veja onde fica Ilha da série da Netflix

Com uma mistura de drama, suspense e ficção científica, Bem-vindos ao Éden está fazendo o maior sucesso na Netflix. A série espanhola é ambientada em uma misteriosa ilha, onde um grupo de jovens é convidado para uma festa exclusiva. Quem já maratonou os 8 episódios quer saber: onde fica essa ilha na vida real?

“Um grupo de jovens vai a uma festa em uma ilha paradisíaca, mas acaba vivendo um inferno cheio de segredos, perigos e armadilhas”, afirma a sinopse de Bem-vindos ao Éden na Netflix.

A produção espanhola é uma criação de Joaquín Górriz e Guillermo López Sánchez. Integram seu elenco os atores Amaia Aberasturi, Tomy Aguilera, Diego Garisa, Begoña Vargas e Amaia Salamanca – além da estrela Belinda Peregrin.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre as gravações de Bem-vindos ao Éden e a localização da misteriosa Ilha na vida real.

Onde fica a Ilha de Bem-vindos ao Éden?

Um dos grandes trunfos de Bem-vindos ao Éden é sua ambientação. Fãs do mundo inteiro piraram com os cenários luxuosos da misteriosa ilha.

Mas afinal de contas, essa ilha existe na vida real? Para as gravações de Bem-vindos ao Éden, a Netflix optou por um dos cenários mais paradisíacos da Europa.

As filmagens de Bem-vindos ao Éden, na verdade, foram realizadas na Ilha Lanzarote, parte das Ilhas Canárias.

“Em primeiro lugar, ela é uma ilha paradisíaca. E em segundo, ela também é misteriosa. Nela, os personagens se sentem presos”, afirmou Martí Marcos, o chefe de locações de Bem-vindo ao Éden.

Durante uma entrevista recente a um site espanhol, Marcos revelou o motivo para a escolha da Ilha Lanzarote.

“A Ilha Lanzarote cumpre esses dois critérios. Ela é um verdadeiro paraíso na Terra, mas de certa forma, também é alienígena e árida, com paisagens vulcânicas e praias de areia negra”, explicou o profissional.

A maior parte das filmagens de Bem-vindos ao Éden aconteceu nas praias de Lanzarote, particularmente na região de Caletón Blanco.

Muito visada por turistas, a praia de Caletón Blanco é famosa pela grande flutuação de suas marés.

“Quando a maré está alta, você pode se banhar em águas que se parecem com as das praias do Caribe. Mas quando a maré está baixa, você pode entrar em cavernas e lugares impressionantes”, comentou Marcos.

Outras cenas de Bem-vindos ao Éden foram gravadas na praia Montaña Bermeja – marcada pelas areias escuras e por formações montanhosas vistas ao longe.

Devido ao seu enorme sucesso na Netflix, Bem-vindos ao Éden tem tudo para ser renovada para a 2ª temporada.

Enquanto isso, os 8 episódios do primeiro ano de Bem-vindos ao Éden continuam disponíveis no catálogo da Netflix.