Bernard Cribbins, de Doctor Who, morre aos 93 anos

O ator Bernard Cribbins, conhecido por ter interpretado Wilfred Mott em Doctor Who, morreu aos 93 anos.

A informação foi revelada por seu agente, em um comunicado compartilhado pela imprensa, revelando o falecimento do astro. A causa da morte não foi divulgada (via CBR).

Cribbins estrelou a série Doctor Who entre 2007 e 2010 no papel de Motto, o avô de de Donna, personagem interpretada por Catherine Tate.

O britânico ainda é conhecido pela série infantil Old Jack’s Boat, The Wombles e Jackanory.

Russel T. Davies. que foi showrunner de Doctor Who, fez um post em seu Instagram, homenageando o astro com uma foto do set na época das gravações.

“Tenho tanta sorte por tê-lo conhecido. Obrigado por tudo, meu velho soldado. Uma lenda deixou o mundo”, escreve o roteirista.

Ator de Sex Education é o novo Doctor Who

Foi anunciado que o ator Ncuti Gatwa, da série Sex Education, será o novo Doutor em Doctor Who, seriado de grande popularidade.

Ele chega para ser o sucessor de Jodie Whittaker, que estará se despedindo de Doctor Who em breve. O próximo reboot será produzido por Russell T. Davies, que já havia trabalhado na série em 2006.

Doctor Who é uma série de grande popularidade, que já é conhecida por, de tempos em tempos, ganhar um novo Doutor.

Havia uma grande especulação sobre quem seria o próximo Doutor, com até mesmo o nome de Hugh Grant aparecendo entre os rumores.

O astro, no entanto, já havia negado que estivesse em negociações para estrelar Doctor Who. Agora, sabemos que Ncuti Gatwa será, oficialmente, o novo Doutor.

