Better Call Saul choca com morte de grande personagem na temporada final

Alerta de spoilers

Better Call Saul se aproxima cada vez mais dos eventos de Breaking Bad, o que deixa os fãs ainda mais nervosos acerca do destino de personagens que não apareceram na série original. O terceiro capítulo desse sexto ano trouxe a morte de um desses personagens.

Na quinta temporada, Nacho Varga foi visto por último fugindo da mansão de Lalo Salamanca, conforme os assassinos entraram para tentar matar Lalo.

Já nesse sexto ano, ele continua em fuga, fugindo dos primos Salamanca. Ele finalmente consegue ajuda de Mike e Gus para retornar aos EUA.

‎Eles forjam um plano para Nacho dizer ao líder do cartel, Juan Bolsa, que ele estava trabalhando com uma gangue peruana há anos, que o pagou para matar Lalo, e em troca de levar a culpa, o pai de Nacho não será prejudicado por Gus ou pelo Cartel.

Nacho, no entanto, não está satisfeito em apenas dar-lhes esta informação, ele se volta para Hector e confessa que a razão pela qual ele está em uma cadeira de rodas e incapaz de se comunicar verbalmente é tudo por causa dele. ‎

‎Antes de seu encontro com o Salamanca, porém, Gus e Mike formam um plano com Nacho para ele tentar uma fuga e em vez de ser morto pelo Cartel, seria retirado rapidamente pelo associado de Gus, Hector.

Nacho parece concordar com isso, mas ele tem algo a mais em mente, como ele é visto com um pedaço de vidro em sua mão. No momento em que ele teria tentado fugir, Nacho corta suas amarras, esfaqueia Bolsa algumas vezes com o vidro, e o faz de refém, retirando a arma de fogo de Bolsa e apontando para ele. Percebendo que não há saída e que ele se encurralou mais uma vez, Nacho vira a arma para si mesmo e tira a própria vida.‎

Better Call Saul na Netflix

A temporada final de Better Call Saul é constituída de 13 episódios. Os 7 primeiros serão exibidos entre 18 de abril e 23 de maio de 2022. A partir daí, a série contará com um hiato de dois meses.

A reta final da 6ª temporada, por sua vez, começa a ser exibida em 11 de julho. O último episódio tem previsão de estreia para 15 de agosto.

“Assistimos Jimmy McGill ser derrotado por cinco anos, e ele ganha e perde algum senso de sua bússola ética. Ele não tem muito disso, mas às vezes ele tem, e às vezes ele volta. Mas para tirar aquela última bússola ética de seu cérebro, é uma cirurgia profunda que vai ser sangrenta e… dolorosa”, afirmou Bob Odenkirk sobre os novos episódios.

Os primeiros episódios da temporada final de Better Call Saul estão disponíveis na Netflix.