Better Call Saul finalmente explica grande mistério de Breaking Bad

Better Call Saul chega cada vez mais perto dos eventos de Breaking Bad. A série derivada agora explicou como Saul conhece Ed, o homem que faz ele, Walt e Jesse desaparecerem no fim do seriado original.

No sexto episódio da sexta temporada do spin-off, Saul visita o consultório do Dr. Caldera e lá o veterinário menciona o livro de contatos ilegais dele.

Continua depois da publicidade

Saul dá uma olhada no livro e acaba deparando-se com o cartão de Ed, potencialmente indicando um encontro entre os dois personagens.

Caldera ainda diz que pretende vender o livro e focar apenas no negócio dele como veterinário. Saul não tenta comprar o livro, mas sabemos que, eventualmente, ele vai adquirir o livro.

Alguns fãs ainda acham que Kim Wexler vai precisar desaparecer nessa temporada. Veremos o que acontecerá nos próximos episódios.

No Brasil, Better Call Saul é exibida pela Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.