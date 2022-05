Better Call Saul mata outro importante personagem na 6ª temporada

Alerta de spoilers

A primeira parte da sexta e última temporada de Better Call Saul chegou ao fim. Nesse último episódio antes do hiato, mais um importante personagem é morto.

No capítulo, Kim e Jimmy finalmente se vingam de Howard Hamlin, depois de tramoias que duraram metade da temporada. O plano funciona, mas Howard vai confrontar os dois no apartamento deles.

Tudo acaba em desgraça quando Lalo Salamanca aparece no local e atira em Howard, matando o personagem, que está presente na derivada de Breaking Bad desde a primeira temporada.

A atriz Rhea Seehorn falou sobre essa reviravolta no episódio, apontando como é algo traumático para a personagem dela, Kim.

“Quero dizer, esta é a personificação do que Kim e Jimmy têm afirmado não ser verdade durante toda a temporada – que não há consequências para suas ações”, disse Seehorn ao Deadline sobre o chocante momento. “Que eles não estão realmente prejudicando ninguém, e agora uma pessoa está morrendo aos seus pés, e eu acho que é uma mudança sísmica. Resta ver onde Kim irá com isso, o que ela vai fazer com isso. É traumático”.

No Brasil, Better Call Saul é exibida pela Netflix.

