Big Bang Theory já deu spoiler de um dos maiores conflitos de Young Sheldon

Como os fãs de Young Sheldon já sabem, a série de comédia é ambientada na infância de Sheldon Cooper, muito antes dos eventos de The Big Bang Theory. Por isso, a série original acaba “estragando” algumas reviravoltas do spin-off. Afinal, os fãs já sabem o que vai acontecer com o protagonista!

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O spin-off Young Sheldon, por sua vez, é ambientado durante a infância de Sheldon Cooper. Com Iain Armitage (Big Little Lies) no papel principal, a série é exibida pela emissora americana CBS. Atualmente, a série está em sua 6ª temporada, e também já foi renovada para um sétimo ano.

Mostramos abaixo como The Big Bang Theory dá spoiler de um dos maiores conflitos de Young Sheldon; confira!

Dilema de Young Sheldon é resolvido em The Big Bang Theory

Uma das tramas mais importantes da 6ª temporada de Young Sheldon envolve o conflito do protagonista sobre a faculdade.

Porém, a resposta desse dilema é revelada em The Big Bang Theory, o que acaba reduzindo o peso da trama e impedindo a criação de novas reviravoltas.

Na 6ª temporada de Young Sheldon, o novo projeto do protagonista coloca o garoto gênio contra Hagemeyer, o presidente da universidade East Texas Tech.

Em The Big Bang Theory, Sheldon quase não fala sobre sua experiência na faculdade. Dada a maneira como a universidade do East Texas trata o personagem (como uma galinha dos ovos de ouro), é fácil entender por que ele não gosta de falar desse período.

O presidente Hagemeyer e o Dr. Linkletter chegam a desafiar Sheldon na concretização do projeto. Obviamente, o protagonista retalia, e a partir daí, tem início um ciclo vicioso.

Na trama, Hagemeyer decide tornar a vida universitária de Sheldon um verdadeiro inferno. O personagem bloqueia a bolsa de estudos do garoto, o que essencialmente o expulsa da faculdade.

Infelizmente, o desfecho dessa trama é estragado por The Big Bang Theory. Em vários episódios, a sitcom confirma que Sheldon se formou na faculdade aos 14 anos. Na linha do tempo atual de Young Sheldon, o personagem tem 13 anos.

Ou seja: para terminar os estudos aos 14 anos, o personagem não poderia trocar a East Texas Tech por outra universidade.

Portanto, a trama de The Big Bang Theory indica que Sheldon, independentemente de sua relação com o presidente Hagemeyer, completará os estudos universitários na faculdade do East Texas.

The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.

