Big Mouth é renovada sua 8ª e última temporada

A Netflix renovou Big Mouth para sua 8ª e última temporada. A série derivada Human Resources também será encerrada e a 2ª temporada será a sua última.

Big Mouth chegará ao fim como a série original mais longeva da Netflix, excluindo programação infantil. Antes, Grace e Frankie e Orange Is the New Black dividiam o título de séries mais longas da Netflix com sete temporadas cada.

Inspirado na infância dos co-criadores Nick Kroll e Andrew Goldberg, Big Mouth acompanha a estranha puberdade de um grupo de amigos do ensino médio que lidam com sexo, relacionamentos e monstros hormonais.

Kroll lidera o elenco de dubladores ao lado de John Mulaney, Jessi Klein, Jason Mantzoukas e Ayo Edebiri (cujo papel foi originalmente interpretado por Jenny Slate).

Não há previsão de estreia para a temporada final de Big Mouth.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.