Big Mouth: Tudo que você precisa saber antes de assistir a 6ª temporada

A Netflix lançou o trailer da 6ª temporada de Big Mouth. A animação de comédia baseada nas experiências dos criadores Nick Kroll e Andrew Goldberg.

A série é um sucesso de público e crítica com sua perspectiva única e sem pudor dos problemas e descobertas que a puberdade traz na adolescência.

Continua depois da publicidade

A história de Big Mouth acompanha a estranha puberdade de um grupo de amigos do ensino médio que lidam com sexo, relacionamentos e monstros hormonais.

O elenco de dubladores traz os criadores da série, Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett, e nomes como John Mulaney, Maya Rudolph, Jessi Klein, Jenny Slate, Jason Mantzoukas, Fred Armisen e Jordan Peele.

Vamos agora relembrar o que aconteceu na temporada anterior e em Recursos Humanos, que certamente se conectará aos eventos desse sexto ano.

O que aconteceu na temporada anterior de Big Mouth

A quinta temporada introduziu vários pontos da trama e desenvolvimentos para os personagens principais que, sem dúvida, continuarão a ser explorados durante a sexta temporada.

A temporada mostrou Andrew lidando com uma quantidade implacável de tesão e aprendendo a ficar mais confortável e confiante em sua própria pele.

Enquanto isso, Nick navega em seu coração partido depois que Jessi renuncia a sua afeição por ela. Ele desenvolve uma minhoca de ódio, mas eventualmente é encorajado a superá-lo pela versão adulta não animada de si mesmo, interpretada também por Nick Kroll.

Enquanto isso, Jessi explora sua sexualidade e se apaixona por Ali. Infelizmente, ela se esquece de dedicar tempo a seus outros relacionamentos pessoais, especialmente com Missy. Por causa disso e de suas lutas românticas com Devon, Missy passa grande parte da temporada abrigando uma minhoca de ódio, que eventualmente se transforma em um besouro do amor, à medida que aprende a expressar seus sentimentos, construir sua própria confiança e se comunicar com sua família e amigos de uma maneira mais saudável.

Por fim, Jay também está explorando sua sexualidade. Embora ele se encontre em um romance tóxico reacendido com Lola, ele escolhe começar a namorar Mathew na esperança de encontrar um relacionamento emocionalmente mais estável.

Recursos Humanos também deve impactar Big Mouth

O final da primeira temporada de Recursos Humanos também pode ter alguma influência na sexta temporada de Big Mouth.

O teaser confirma que ambas as séries estão acontecendo simultaneamente e no mesmo universo. Embora Recursos Humanos se concentre no mundo dos monstros, muitos desses monstros também aparecem em Big Mouth, e os desenvolvimentos de seus personagens devem continuar entre os shows.

Um desenvolvimento que pode ter um impacto na narrativa da sexta temporada de Big Mouth é a gravidez de Maurice.

Também podemos ver as aparições de personagens introduzidos em Recursos Humanos em Big Mouth, o que poderia dar uma sacudida nas tramas da temporada. Seja qual for o caso, a sexta temporada encontra nossos personagens principais crescendo e se explorando ainda mais, seja através da sexualidade, relacionamentos, confiança ou comunicação.

A sexta temporada de Big Mouth chega dia 28 de outubro na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.