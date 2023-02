Billions: Damian Lewis volta como Bobby na 7ª temporada

Damian Lewis retornará como Bobby Axelrod na sétima temporada de Billions. Ele aparecerá em seis dos 12 episódios da nova temporada, que chega no fim de 2023.

“Bobby está de volta”, disse Lewis a Stephen Colbert no The Late Show (via Deadline). “Axe está de volta, e é emocionante. Ele não está por aí há algumas temporadas.”

Na sétima temporada, que foi encomendada há menos de duas semanas, as alianças são viradas de cabeça para baixo. Velhas feridas são armadas. As lealdades são testadas.

A traição toma proporções épicas. Os inimigos tornam-se amigos cautelosos. E Bobby “Axe” Axelrod retorna, à medida que as apostas crescem de Wall Street para o mundo.

Billions também é estrelado por Paul Giamatti, Corey Stoll, Maggie Siff, David Costabile, Asia Kate Dillon, Condola Rashad, Jeffrey DeMunn, Sakina Jaffrey e Daniel Breaker.

A produção está em andamento na cidade de Nova York. Lewis deixou a série após cinco temporadas em razão do falecimento de sua esposa, Helen McCrory, mais conhecida por Harry Potter e Peaky Blinders.

Billions é criado e produzido pelos showrunners Brian Koppelman e David Levien. Beth Schacter também atua como showrunner e produtora executiva. A série também foi criada por Andrew Ross Sorkin.

Billions ganhará duas séries derivadas

O canal pago americano Showtime está trabalhando em quatro séries derivadas de Billions, sendo duas delas intituladas Millions e Trillions. As informações são do The Wall Street Journal.

Os criadores de Billions, Brian Koppelman e David Levien, estão no momento desenvolvendo o primeiro spin-off, que se passa em Miami. Outro spin-off pode ser situado em Londres.

Millions será uma ramificação do Billions sobre jovens iniciantes em finanças, já Trillions teria um tom mais novelesco ao explorar a saga de super-ricos do setor.

A notícia sobre os spin-offs de Billions veio após a informação de que o Showtime se fundirá com a plataforma de streaming Paramount +. Várias atrações vem sendo canceladas desde então, como Gigolô Americano e Deixa Ela Entrar.

No Brasil, Billions está disponível pela Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.