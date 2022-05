Billy Butcher e Capitão Pátria se encaram em imagem da 3ª temporada de The Boys; veja

Foi divulgada uma nova imagem da terceira temporada de The Boys, com Billy Butcher e Capitão Pátria. A série é um grande sucesso do Amazon Prime Video.

Obviamente, ainda não sabemos o contexto desse encontro entre os personagens. Karl Urban volta como Billy Butcher, enquanto Antony Starr mais uma vez interpreta o Capitão Pátria.

Confira abaixo a nova imagem da terceira temporada de The Boys, do Amazon Prime Video.

Uma grande novidade no elenco da terceira temporada de The Boys será Jensen Ackles, que chega para interpretar o personagem Soldier Boy.

O ator é conhecido por ter interpretado Dean Winchester durante todas as temporadas de Supernatural, um grande sucesso da TV.

A terceira temporada de The Boys chegará ao catálogo do Amazon Prime Video em 3 de junho.

