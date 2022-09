Blaade Runner ganhará série no Prime Video; saiba mais

O Prime Video encomendou uma série que se passará no mesmo universo de Blade Runner, e revelou os principais detalhes.

De acordo com a Variety, Blade Runner 2099, nova aposta do streaming, será uma sequência do filme Blade Runner 2049.

Silka Luisa será a showrunner e produtora executiva, com Ridley Scott, criador da franquia, seno um dos produtores. Detalhes sobre a trama e o elenco não foram revelados.

Andrew Kosove e Broderick Johnson, também produtores executivos, se disseram animados para trabalhar noa nova série, e elogiaram o filme original lançado em 1982.

“Estamos muito animados para continuar a estender o cânone de Blade Runner para um novo reino com o enredo provocativo que Silka criou”, disseram os produtores. “O público descobriu pela primeira vez a brilhante visão de Ridley Scott para Blade Runner há 40 anos e, desde então, tornou-se um dos filmes de ficção científica mais influentes de todos os tempos.”

Mais sobre Blade Runner 2099

O que se sabe é que a série se passará, como o título deixa bem claro, em 2099, 50 anos após Blade Runner 2049, estrelado por Ryan Gosling.

Ridley Scott previamente indicou que a série está sendo pensada como uma história de 10 capítulos. Detalhes sobre a trama não foram revelados.

“Nós já escrevemos o piloto para Blade Runner e o rascunho. Então, nós vamos apresentar Blade Runner como uma série, as primeiras 10 horas”, contou o diretor.

Antes da série para TV, Blade Runner ganhou um seriado animado. Blade Runner: Black Lotus chegou aos Estados Unidos em novembro pelo Adult Swim.

Ainda não há data de estreia para Blade Runner 2099 no Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.