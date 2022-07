Black Mirror: 6ª temporada escala atores de Coringa e Breaking Bad

A Netflix escalou atores de Coringa e Breaking Bad para a vindoura sexta temporada de Black Mirror.

De acordo com a Variety, o streaming contratou Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton e Anjana Vasan para o novo ano.

Continua depois da publicidade

Beetz estrelou Coringa em 2019, enquanto Paul é conhecido pela série Breaking Bad. Os dois nomes bem conhecidos, Mara e Hartnett, estiveram em House of Cards e Infiltrado, respectivamente.

Apesar de uma série de atores terem entrado no elenco, a Netflix não divulgou detalhes de seus papéis ou da nova temporada.

Acredita-se que sexta temporada de Black Mirror já esteja em produção.

San Junipero é um dos episódios mais queridos de Black Mirror

Nova temporada pode ter mais episódios

A sexta temporada pode ter mais episódios que a quinta e uma fonte informa que o escopo será mais cinematográfico, com cada capítulo sendo tratado como um filme.

Isso se encaixa com a proposta de Black Mirror, que conta com episódios que costumam passar de 60 minutos, com altos valores de produção.

Ainda não há data de estreia para a sexta temporada de Black Mirror.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.