Black Mirror vai ganhar nova temporada na Netflix; veja detalhes

Depois de quase três anos sem novos episódios, Black Mirror vai ganhar uma nova temporada na Netflix.

Conforme a Variety, a seleção do elenco desse sexto ano da popular série já está acontecendo, mas informações sobre as tramas dos episódios não foram reveladas ainda.

O site aponta que a sexta temporada terá mais episódios que a quinta e uma fonte informa que o escopo será mais cinematográfico, com cada capítulo sendo tratado como um filme.

Isso se encaixa com a proposta de Black Mirror, que conta com episódios que costumam passar de 60 minutos, com altos valores de produção.

Ainda não há data de estreia para a sexta temporada de Black Mirror.

