Blade Runner 2099 terá diretor de Game of Thrones

Jeremy Podeswa, diretor de Game of Thrones, foi contratado para comandar o primeiro episódio de Blade Runner 2099, minissérie derivada de Blade Runner 2049. A informação é da Variety.

Indicado ao Emmy quatro vezes por seu trabalho nas séries Boardwalk Empire, Game of Thrones e The Pacific, Podeswa também tem no currículo grandes sucessos como Dexter, The Handmaid’s Tale, True Blood e The Walking Dead.

Ridley Scott, diretor do Blade Runner original, servirá como produtor executivo de Blade Runner 2099 ao lado de Podeswa e Silka Luisa (Shining Girls), que também será a showrunner da atração.

Encomendada pelo Prime Video em setembro do ano passado, a série de TV que vai continuar os eventos do filme de 2017 está em desenvolvimento desde novembro de 2021.

Por enquanto não há detalhes sobre Blade Runner 2099 nem previsão de estreia.

