Blade vai aparecer em Lobisomem na Noite? Diretor responde

O diretor de Lobisomem na Noite, Michael Giacchino, respondeu de Blade vai aparecer no especial da Marvel.

Uma novidade para os fãs e para o próprio MCU, o especial que será lançado no Disney+ é um dos mais aguardados da editora.

Continua depois da publicidade

Com a introdução do Homem-Coisa e do próprio Lobisomem, os rumores recentes revelaram uma possível presença de Blade. O personagem terá um filme reboot, mas que vai demorar um pouco a sair,

Para esclarecer as coisas, Giacchino confirmou que os rumores não passam de imprecisos, revelando em si que Blade não estará no especial (via ScreenRant).

Você sabe, rumores são insanamente imprecisos, eu diria… 99,9% das vezes. A coisa sobre o Universo Cinematográfico da Marvel é que todo mundo pensa que tudo vai estar conectado”, disse ele. “Isso não significa que não estamos conectados. Mas, eu não senti a necessidade de dizer que estávamos.”

Mais sobre o especial de terror da Marvel

Segue a sinopse oficial de Lobisomem na Noite:

“Em uma noite escura e sombria, um grupo secreto de caçadores de monstros surge das sombras e se reúnem no Templo Bloodstone após a morte de seu líder, em um memorial estranho e macabro à vida do líder, os participantes são confiados a entrar em uma misteriosa e mortal competição por uma relíquia poderosa – uma caçada que os levará face á face com um monstro perigoso.”

Michael Giacchino, compositor de The Batman, bem como produções da Marvel, dirige o especial. Heather Quinn escreve o roteiro.

O elenco conta com Gael Garcia Bernal, Laura Donnelly, Harriet Sansom Harris, Eugenie Bondurant, entre outros nomes.

Lobisomem na Noite estreia dia 7 de outubro no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.