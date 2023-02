Blood & Treasure, série do Globoplay, é cancelada

A série Blood & Treasure foi cancelada pela Paramount+ após 2 temporadas. No Brasil, a atração é exibida pelo Globoplay.

Esta não é a primeira vez que Blood & Treasure é cancelada. A série teve sua 1ª temporada exibida no canal americano CBS e depois foi resgatada pela Paramount+, para então ser cancelada de novo na 2ª temporada.

O episódio final do seriado foi exibido em 2 de outubro do ano passado.

O astro de Blood & Treasure, Matt Barr, já havia conseguido outro trabalho antes mesmo do cancelamento – o ator agora está no elenco da série Walker: Independence.

Série no estilo de caça ao tesouro, Blood & Treasure acompanhou o especialista em antiguidades e ex-agente do FBI Danny McNamara (Barr) e a ladra de artes Lexi Vaziri (Sofia Pernas) enquanto se uniam para impedir que um terrorista financiasse seus ataques por meio de um tesouro roubado. Para complicar as coisas, Lexi culpa Danny pela perda de seu pai e, para complicar ainda mais, Danny e Lexi se encontram no centro de uma batalha de 2.000 anos pelo berço da civilização.

Criada por Matthew Federman e Stephen Scaia, a série também tem no elenco os atores Michael James Shaw, Katia Winter, James Callis, Oded Fehr, Alicia Coppola, e Mark Gagliardi.

