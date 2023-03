Blue Bloods é renovada para sua 14ª temporada

O canal americano CBS renovou a série Blue Bloods para sua 14ª temporada, informou o Deadline.

Os atores principais Tom Selleck, Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan e Will Estes fecharam acordo para retornarem, mas tiveram negociações difíceis com o canal, que insistiu em cortes significativos no orçamento da produção.

Elenco e produtores, no final, acabaram aceitando uma redução salarial de 25% para manter empregados centenas de membros da equipe e outros funcionários cujo sustento depende disso.

Segundo a presidente da CBS Entertainment, Amy Reisenbach, “Blue Bloods domina as noites de sexta-feira desde sua estreia e permanece uma âncora importante para a vencedora programação da CBS”.

Blue Bloods se junta a “NCIS,” “60 Minutes,” “CSI: Vegas,” “NCIS: Hawai’i,” “Survivor,” “The Amazing Race,” “Tough As Nails,” “Lingo,” “48 Hours,” “Ghosts,” “The Neighborhood,” “So Help Me Todd,” “Bob Hearts Abishola,” “Fire Country,” “Young Sheldon,” “FBI,” “FBI: Most Wanted,” “FBI: International,” e “The Equalizer” na lista de séries renovadas da CBS.

No Brasil, Blue Bloods está disponível no Globoplay.

