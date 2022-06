Boa ou ruim? O que os críticos estão dizendo sobre Ms. Marvel

Ms. Marvel chega em breve ao Disney+ e parece que os críticos aprovaram a nova série do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

As críticas dos primeiros dois episódios (que foram disponibilizados antecipadamente à imprensa) começaram a ser publicadas e a recepção tem sido positiva.

“Tão colorida e caótica quanto a imaginação de uma adolescente, Ms. Marvel usa seu coração na manga. Resta saber se o show encontrará seu foco em meio às muitas subtramas”, escreveu Richard Trenholm, do CNET. “Ms. Marvel traz uma sensação nova o suficiente para torná-la uma distração agradável, tanto para novos espectadores quanto para quem ama super-heróis tanto quanto Kamala Khan”.

“Claro, esta crítica é baseada apenas nos dois primeiros episódios, fornecidos pela Disney. Com seis no total, ainda há muito espaço para reviravoltas ou revelações surpresas – então provavelmente é melhor não apostar qualquer coisa como uma certeza até a estreia do final da temporada em julho. Dito isso, com base nesses primeiros episódios, Ms. Marvel é extremamente divertida e profundamente encantadora, com um elenco de ótimos novos personagens e uma gravidade que outros projetos do MCU no Disney+ não têm”, apontou Mason Downey, do GameSpot.

“O espectro iminente das produções da Marvel que estão por vir quase torna esta série, com sua determinação de tornar Kamala um indivíduo e seu bairro um lar, um bem ainda mais precioso. Antes de Kamala se tornar formalmente a Ms. Marvel e ser subsumida em algo maior do que ela mesma, ela apenas consegue ser ela mesma, e isso é mais que suficiente”, escreveu Caroline Framke, da Variety.

“Claro, é um programa com um público-alvo: projetado mais para atrair mais adolescentes do que adultos. Mas para aqueles que podem lidar com os golpes da abordagem desajeitada, mas relacionável, há muita promessa aqui. Kamala claramente tem um futuro brilhante traçado para ela no MCU”, apontou Destiny Jackson, da Empire.

“Ao deixar a história de Kamala brilhar em seus próprios termos, Ms. Marvel nos oferece exatamente o que ela mesma nunca encontrou como fã: a visão edificante de uma garota morena de Jersey City que salva o mundo”, elogiou Angie Han, do The Hollywood Reporter.

Ms. Marvel chega ao catálogo do Disney+ em 8 de junho.

