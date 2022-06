Boa ou ruim? Saem as primeiras críticas da 3ª temporada de Umbrella Academy

Falta pouco para a estreia de The Umbrella Academy na Netflix, mas a imprensa internacional já conseguiu acesso antecipado aos novos episódios, e as primeiras críticas já estão disponíveis!

Dentre as principais avaliações, reunidas e resumidas pelo site Comic Book, parece unânime que a nova temporada da série da Netflix segue por um ritmo mais lento em seus episódios iniciais, mas ainda consegue se recuperar antes do fim.

O destaque acabou ficando com o ator Eliott Page e a redescoberta de seu personagem, Viktor, que acompanha a transição do astro na vida real.

Confira as críticas após o trailer:

O que estão falando sobre The Umbrella Academy 3

“O quanto você gosta desta temporada depende de quanto você gosta de histórias sobre pessoas que sofrem, porque elas continuam tomando as decisões erradas repetidamente, mesmo diante de uma potencial aniquilação.” — Polygon

“Sua diversão nesta temporada vai depender muito de sua habilidade de olhar além daquela sensação opressiva de familiaridade que permeia a maioria desses novos episódios… Mas agora, as próprias tradições estabelecidas da série ameaçam diminuir o apelo cult da Umbrella Academy se as coisas continuarem nessa direção.” — Digital Spy

“A terceira temporada é uma mistura frustrante de ambos, entregando arcos excepcionais para certos personagens enquanto toma decisões desconcertantes com outros, levando a uma experiência que parece como comer aquelas jujubas: é impossível dizer se a próxima cena será piña colada ou com sabor de vômito.” — Slash Film

“Umbrella Academy, vitalmente, reserva o maior cuidado para a história de Vanya, interpretada pelo indicado ao Oscar Elliot Page. Os roteiristas mapeiam a transição da vida real do ator para seu personagem, já que o despertar queer que ele experimentou na década de 1960 leva Vanya a se tornar Viktor. O show habilmente lida com as conversas que Viktor tem com cada um dos membros de sua família sobre sua transição, bem como mostra a maneira como ele se mostra ao longo da temporada.” — The A.V. Club

“A terceira temporada requer um pouco de paciência para mostrar sua visão, mas se você aguentar alguns episódios iniciais mais lentos, será recompensado com um retrato comovente de uma família complicada e imperfeita, reforçada por excelentes performances e um bom quantidade de diversão com sabor da Umbrella Academy.” — IGN

A 3ª temporada de The Umbrella Academy estreia dia 22 de junho na Netflix.

