Bob Esponja e Pokémon tornam as crianças mais espertas, diz estudo

Segundo um estudo conduzido pelo grupo BNG (via Comic Book), os desenhos Bob Esponja e Pokémon tornam as crianças mais espertas.

O objetivo da pesquisa era reunir dados para descobrir quais programas infantis podem ajudar as crianças educacionalmente. O grupo analisou um número desconhecido de séries de TV adequadas para crianças de 14 ou menos anos.

Continua depois da publicidade

A pesquisa variou entre séries dos anos 90 até sucessos atuais, e analisou quantas palavras únicas mais apropriadas para crianças elas usam.

Com base em um vocabulário de 1.000 palavras, Bob Esponja ficou em primeiro lugar no estudo, com 213 palavras únicas. A Irmã do Meio quase empatou com o desenho animado da Nickelodeon e apareceu em segundo lugar com 212 palavras.

The Dragon Prince and Gudetama, da Netflix, ficou com o terceiro lugar. Pokémon também figura no ranking, aparecendo em oitavo lugar com 158 palavras.

O fim de Ash

Ash Ketchum finalmente se tornou o maior mestre Pokémon em 2022 e em 2023 ele vai se aposentar como protagonista da franquia Pokémon – o posto será assumido por novos personagens.

A Pokémon Company revelou (via ComicBook) que a história de Ash terminará em 2023 com 11 episódios finais, que trarão de volta Misty e Brock, além de vários Pokémon favoritos dos fãs.

Esses capítulos também vão fornecer “um vislumbre do que o futuro reserva para o treinador mais forte do mundo neste capítulo final para Ash e seu Pikachu”.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais oficiais da Pokémon Company, com direito a um trailer emocionante, que mostra diversos trechos da trajetória de Ash.

“Uma nova série Pokémon foi anunciada! Junte-se a 2 novos personagens e 3 Pokémon iniciais de Paldea enquanto eles se aventuram pelo mundo Pokémon! Além disso, comemore a jornada de Ash com episódios especiais concluindo Pokémon Ultimate Journeys: The Series. Em breve em 2023 e além!”, diz o tuite.

Veja o trailer da despedida de Ash:

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.