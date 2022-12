Boicote à Netflix ganha força após cancelamento de Warrior Nun

A Netflix bateu o martelo, e agora, não resta espaço para choro nem vela: Warrior Nun está, oficialmente, cancelada. A série de ação e fantasia chega ao fim após duas temporadas e um relativo sucesso na plataforma. Nas redes sociais, os fãs de Warrior Nun estão completamente revoltados – e alguns deles já começam campanhas para o salvamento da produção.

“Ava e as irmãs da Ordem fazem novas alianças e resolvem derrubar um falso profeta determinado a dominar o mundo”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Warrior Nun.

Protagonizada por Alba Baptista (Fátima: A História de um Milagre), a série conta também com Thekla Reuten (Operação Red Sparrow), Lorena Andrea (A Pequena Sereia), Kristina Tonteri-Young (Outside the Wire) e Joaquim de Almeida (O Xangô de Baker Street) no elenco.

A reação dos fãs de Warrior Nun ao fim antecipado da série tem tudo para se tornar tão grande quanto a dos espectadores de Manifest, The OA e Anne with an E. Veja abaixo.

Para fãs de Warrior Nun, cancelamento da série é diabólico

Não há (quase) nada pior do que assistir a todos os episódios de uma série só para ela ser cancelada e chegar ao fim sem um desfecho satisfatório.

Atualmente, são os fãs de Warrior Nun que passam por essa situação. Na última terça-feira (13 de agosto), a Netflix confirmou o cancelamento da série.

Warrior Nun, vale lembrar, lançou duas temporadas na Netflix. Ambas figuraram, por um bom tempo, no Top 10 da plataforma. Por isso, o cancelamento pegou muitos espectadores de surpresa.

Nas redes sociais, os fãs de Warrior Nun já defendem o boicote à Netflix. Para eles, o fato da plataforma cancelar a série, sem dar qualquer satisfação aos espectadores, é uma grande falta de respeito.

“Netflix, chegou a hora de cancelar a minha assinatura. E não conte comigo para assinar novamente e assistir qualquer tipo de representatividade sáfica que você lança por 1 ou 2 temporadas e cancela após bons números de audiência. Porque, aparentemente, não faz diferença”, comentou um fã no Twitter.

“Sáfica”, para quem não conhece, é uma expressão que quer dizer “lésbica”. O termo vem de Safo, uma poetisa da Grécia Antiga.

Para muitos espectadores, o cancelamento de Warrior Nun prova que, apesar de sua imagem “moderninha”, a Netflix não se importa com a representatividade LGBTQIA+, com ênfase na letra “L” da sigla.

Vale lembrar que, também em 2022, a Netflix cancelou Primeira Morte, outra série protagonizada por personagens lésbicas.

“O fato da Netflix cancelar séries sáficas após não dar a elas qualquer divulgação, e lançá-las junto de estreias muito aguardadas, está em outro patamar de maldade”, comentou outra fã, em uma postagem com mais de 50 mil curtidas.

Logo após o cancelamento de Warrior Nun, os fãs da série criaram a hashtag #SaveWarriorNun (Salvem Warrior Nun) para encontrar um novo lar para a produção.

Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios de Warrior Nun na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.