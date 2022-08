Bom Dia, Verônica 2 usou história parecida de outra série da Netflix

Sucesso na Netflix, a 2ª temporada de Bom Dia, Verônica conquistou público e crítica. Nos novos episódios, Reynaldo Gianecchini interpreta Matias, um líder religioso que usa sua influência para cometer abusos sexuais. Os fãs não demoraram a perceber a semelhança entre o vilão e um maníaco da vida real – que também é tema de outra série da Netflix.

“Dada como morta, Verônica tenta desvendar os mistérios da seita religiosa que promove abuso e corrupção no governo”, afirma a sinopse oficial de Bom Dia, Verônica 2.

Nos novos episódios, Tainá Müller retorna como a protagonista Verônica. Além de Reynaldo Gianecchini, o elenco da 2ª temporada conta também com Klara Castanho (Ângela), Camila Márdila (Gisele) e Liza Del Dala (Carol).

Explicamos abaixo tudo que o público precisa saber sobre as semelhanças do vilão de Bom Dia Verônica com um grande criminoso da vida real na Netflix; confira – e veja se você percebeu.

Matias de Bom Dia, Verônica se parece com João de Deus

Como citamos anteriormente, a 2ª temporada de Bom Dia, Verônica tem Matias – o personagem de Reynaldo Gianecchini – como antagonista.

Na trama, Matias é o líder de uma comunidade religiosa que tem como fiéis inúmeras mulheres em situação de vulnerabilidade.

Carismático e respeitado, Matias utiliza sua influência para abusar das seguidoras. Em casa, o pastor evangélico violenta a esposa Gisele e assedia sexualmente a filha adolescente Ângela.

O personagem é uma clara referência aos criminosos da vida real que utilizam a fachada de “homens de fé” para praticar abusos e violência.

Nas redes sociais, fãs de Bom Dia, Verônica, não demoraram a comparar Matias a João de Deus – um líder religioso que foi preso após abusar sexualmente de centenas de mulheres.

“Matias é o João de Deus! Pessoas que agem dessa forma sempre têm muitos cúmplices, e normalmente, o abuso sexual é só a ponta do iceberg”, comentou um fã da série no Twitter.

Em uma entrevista à Folha de São Paulo, Tainá Müller também falou sobre as semelhanças de Bom Dia Verônica com casos da vida real.

“Não sei se o caso do João de Deus foi um norte para a série, mas é óbvio que a lembrança está lá. De vários casos que aparecem o tempo inteiro, na verdade, de outros abusos relacionados ao jogo de poder. Referência não falta, infelizmente”, comentou a atriz.

O líder religioso João Teixeira de Faria – mais conhecido como João de Deus – foi preso em 2018 pelo estupro de centenas de mulheres. Segundo o Ministério Público, o número de vítimas pode ultrapassar 300.

Na Netflix, a história de João de Deus é contada na minissérie documental João de Deus: Cura e Crime, lançada em 2021.

Com direção de Maurício Dias e Tatiana Villela, a série conta com entrevistas com vítimas, investigadores e outros envolvidos na prisão do guru.

Você pode assistir as duas temporadas de Bom Dia, Verônica e a série João de Deus: Cura e Crime na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.