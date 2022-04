Boneca Russa: 2ª temporada tem detalhe que você não percebeu

Alerta de spoilers

A segunda temporada de Boneca Russa esconde um detalhe no trem no qual Nadia entra diversas vezes. A numeração do trem é uma referência bíblica.

O trem em questão aparece diversas vezes nessa temporada, conforme a protagonista tenta reescrever o passado da mãe e da avó.

O número dele é 6622, fazendo referência a um versículo da Bíblia, Isaías 66:22, que diz:

“Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim”, declara o Senhor, “assim serão dura­douros os descendentes de vocês e o seu nome”.

O versículo se encaixa com a proposta dessa segunda temporada e também dialoga com a discussão judaísmo x catolicismo, que está presente nessa nova leva de episódios.

Mais sobre Boneca Russa

“Ambientada quatro anos depois que Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) escaparam do loop temporal da mortalidade juntos, a segunda temporada de Boneca Russa continuará a explorar temáticas existenciais através de lentes muitas vezes humorísticas e de ficção científica”, diz a descrição da temporada.

A descrição continua, afirmando que Nadia e Alan mergulharão em seus passados nesta nova temporada, que colocará eles cara a cara com memórias que não gostariam de relembrar e uma aventura extraordinária ​​através de um portal do tempo inesperado localizado em um dos espaços mais notórios de Manhattan”.

O elenco de Boneca Russa conta com Natasha Lyonne, Charlie Barnett, Greta Lee, Elizabeth Ashley, Rebecca Henderson e Chloë Sevigny.

As duas temporadas de Boneca Russa estão disponíveis na Netflix.