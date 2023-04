Boneca Russa: Natasha Lyonne está esperançosa sobre 3ª temporada

A estrela e co-criadora de Boneca Russa (Russian Doll), Natasha Lyonne, parece estar esperançosa em relação a uma terceira temporada da série da Netflix. No entanto, ela não acha que vai acontecer tão cedo, apesar de já ter lançado uma ideia maluca sobre ela.

Durante uma entrevista no podcast Awards Chatter do THR, Lyonne foi questionada sobre a possibilidade da terceira temporada do seriado. Lyonne, que co-criou a série com Leslye Headland e Amy Poehler, indica ao longo de sua resposta que ela provavelmente reprisará o papel de Nadia no futuro.

Ainda assim, a atriz indicada ao Emmy diz que está mais focada em dirigir seu primeiro longa-metragem e em sua série do Peacock, Poker Face, que foi renovada para a 2ª temporada.

“Eu acho que há potencialmente mais disso no futuro. Mas acho que vai levar algum tempo. Eu acho que estamos em um período maluco neste negócio. Mais do que uma terceira temporada de Boneca Russa. Eu acho, também, que agora estamos no trem de Poker Face. Acho que Boneca Russa teria sido melhor se fosse considerada uma minissérie, porque acho que sempre foi assim que a imaginamos”.

“Eu não sei se é, tipo, qual meu próximo trabalho. Mas eu não acho que, filosoficamente, vou terminar com Boneca Russa. Então, eu acho que eu sempre vou – você sabe, a vida encontra um caminho. E a morte também, meu amigo”, continuou Lyonne.

Mais sobre Boneca Russa

“Ambientada quatro anos depois que Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) escaparam do loop temporal da mortalidade juntos, a segunda temporada de Boneca Russa continua a explorar temáticas existenciais através de lentes muitas vezes humorísticas e de ficção científica”, diz a descrição da temporada.

A descrição continua, afirmando que Nadia e Alan mergulham em seus passados na 2ª temporada, que coloca eles cara a cara com memórias que não gostariam de relembrar e uma aventura extraordinária ​​através de um portal do tempo inesperado localizado em um dos espaços mais notórios de Manhattan”.

O elenco de Boneca Russa conta com Natasha Lyonne, Charlie Barnett, Greta Lee, Elizabeth Ashley, Rebecca Henderson e Chloë Sevigny.

As duas temporadas de Boneca Russa estão disponíveis na Netflix.

