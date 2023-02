Bosch vai ganhar séries derivadas no Amazon Prime Video

A Amazon está desenvolvendo duas novas séries ambientadas no universo de Bosch. A série original foi concluída em 2021, com sua sétima temporada.

Conforme a Variety, a Amazon Studios está atualmente desenvolvendo programas baseados nos personagens de Michael Connelly, Jerry Edgar e Renee Ballard.

Continua depois da publicidade

Edgar foi interpretado por Jamie Hector ao longo das sete temporadas de Bosch, enquanto Ballard nunca apareceu em tela antes.

Fontes do veículo informam que Hector está pronto para reprisar o papel de Edgar no novo seriado.

Essa expansão de Bosch não é inesperada. A série original durou sete temporadas no Prime Video até 2021, tornando-se a série original mais longa da plataforma de streaming.

A série derivada Bosch: Legacy, que viu Titus Welliver retornar como Harry Bosch, estreou no Amazon Freevee em 2022.

Uma segunda temporada está programada para estrear no outono de 2023. Ainda não foi decidido se os dois novos programas, caso sejam confirmadas (apenas os pilotos foram encomendados até agora), irão ao ar no Prime Video ou no Freevee.

Mais sobre os spin-offs de Bosch

No programa de Edgar, o ex-parceiro de Bosch é “escolhido para uma missão secreta do FBI em Little Haiti, Miami”, de acordo com o logline oficial. “Nesta cidade glamorosa, ele é forçado a equilibrar sua nova vida com o ventre arenoso da cidade, enquanto é perseguido por seu passado misterioso”.

Connelly será o produtor executivo da série junto com Larry Andries (How to Get Away With Murder). Henrik Bastin e Melissa Aouate, da Fabel Entertainment, serão os produtores executivos, com Jasmine Russ na produção executiva.

Já a série de Ballard verá a detetive assumindo a nova divisão de casos frios do LAPD. A descrição afirma: “Além de simplesmente investigar crimes não resolvidos, Renee se dedica a trazer credibilidade ao departamento e justiça à comunidade.

Tendo aprendido com o aliado e mentor aposentado Harry Bosch, Renee faz as coisas do seu jeito – resolvendo casos de maneiras não convencionais enquanto navega na política de ser uma mulher em ascensão no LAPD.

Ainda não há data de estreia para qualquer uma das séries derivadas de Bosch.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.