Breaking Bad terá novos derivados? Criador da série responde

O criador de Breaking Bad, série de grande sucesso, respondeu se novos spin-offs podem acontecer.

Vince Gilligan respondeu uma pergunta que muitos fãs esperam. Com Better Call Saul chegando ao fim, ele disse que não há mais planos para derivados (via ScreenRant).

Embora nada ainda pareça estar planejado para expandir o universo de Breaking Bad, o Gilligan gostaria de revisitar algum dia.

“Eu definitivamente posso imaginar revisitá-lo. Eu gostaria de fazê-lo, para manter isso em andamento”, disse o criador.

“Mas sem citar nenhum nome, eu olho em volta para alguns dos mundos, universos, as histórias que eu amo, sejam elas na TV ou nos filmes. E eu acho que há um certo ponto, e é difícil de definir, onde você fez muito no mesmo universo. Apenas deixe para lá”, concluiu ele

Série aclamada por crítica e público

Como série derivada de Breaking Bad, Better Call Saul conseguiu corresponder às expectativas, conseguindo aclamação com a crítica e o público.

As duas séries têm basicamente as mesmas equipes criativas, o que garante um nível de coerência entre elas.

Better Call Saul está em sua sexta temporada, que será a sua última. Já Breaking Bad contou com cinco temporadas.

Better Call Saul está disponível na Netflix, assim como Breaking Bad.

