Bridgerton: 3ª temporada tem boas notícias aos fãs

A Netflix revelou uma boa notícia aos fãs sobre a terceira temporada de Bridgerton.

Após algum tempo de recesso, o elenco e a equipe da série começou a filmar o novo ano de um dos maiores sucesso do streaming (via Collider).

Os atores Jonathan Bailey, Adjoah Andoh, Luke Thompson, Claudia Jesse e Golda Rosheuvel, apareceram em um vídeo para revelar a informação ao público.

Além disso, a nova temporada ainda terá os atores Daniel Francis, Sam Phillips, James Phoon e Hannah Dodd, esta última interpretando Francesca Bridgerton.

Veja o anúncio, abaixo.

Prezados leitores, as gravações da 3ª temporada de Bridgerton já começaram. 🐝 pic.twitter.com/lmMGpOj8HS — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 20, 2022

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A terceira temporada de Bridgerton não tem data para estrear na Netflix.

