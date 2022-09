Bridgerton: Derivada ganha clipe inédito na Netflix

A Netflix divulgou a um clipe inédito da série derivada de Bridgerton, que será focada na rainha Charlotte.

Intitulada Queen Charlotte: A Bridgerton Story, o spin-off é um dos mais aguardados de 2023. O seriado será estrelado por Shonda Rhimes.

No evento Tudum, a plataforma de streaming lançou um clipe do prelúdio de Bridgerton, mostrando arebeldia da jovem rainha (via ScreenRant).

No clipe, o romance do casal Charlotte e George tem um começo difícil, quando ele o encontra tentando escapar do casamento.

Veja o clipe, abaixo.

Mais sobre a série da Rainha Charlotte

A série é uma derivada de Bridgerton, e deve mostrar os primeiros momentos do reinado da Rainha Charlotte. Assim como a série original, a produção é feita por Shonda Rhimes, responsável por sucessos da televisão como Greys Anatomy e How to Get Away With Murder

A protagonista será protagonizada por India Amarteifio e terá Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Michelle Fairley, Corey Mylchreest, Arsema Thomas, Hugh Sachs, Sam Clemmett, Richard Cunningham, Tunji Kasim, Rob Maloney e Cyril Nri no elenco.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story estreia em 2023 na Netflix.

